Arnoldo Guajardo denuncia falta de apoyo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La administración municipal de Sabinas retira apoyo económico otorgado a padre de persona con parálisis cerebral, que había sido aprobado de manera vitalicia por el Cabildo de la administración 2018.

El señor Arnoldo Guajardo Coronado señaló que de manera reciente le fue negado el apoyo que por dos administraciones municipales había recibido por la cantidad de 1000 pesos quincenales, iniciando en la administración de Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y posteriormente con Diana Haro Martínez.

El habitante de la calle Ramos Arizpe #254, del Barrio 2 de la Villa de Agujita, comentó que luego de no recibir el apoyo al iniciar la administración actual encabezada por José Feliciano Díaz Iribarren acudió personalmente para ver el motivo, recibiendo como respuesta que no se estaba dando apoyo para personas con discapacidad, por lo cual argumentó que se trataba de un apoyo vitalicio autorizado por acuerdo de cabildo en 2018.

A pesar de las explicaciones y argumentos válidos, el ciudadano fue invitado a presentar una nueva solicitud y documentación, lo que ha significado solamente vueltas y promesas que no se han cumplido.

Viudo desde hace 9 años, el señor Arnoldo se hace cargo del cuidado de su hijo Arnoldo con parálisis cerebral, que actualmente cuenta con 39 años de edad, y el cual necesita atención completa, por lo cual el apoyo antes recibido lo utilizaba para sufragar los gastos de pañales, artículos de aseo personal y otros que representaban un gran apoyo complementario.

El padre ha intentado buscar ayuda en diferentes instancias, pero ha sido en vano. "Me han traído vuelta y vuelta y para que me digan que siempre no", dijo. Ahora, el padre hace un llamado a la sociedad y al gobierno para que se tomen medidas y se brinde apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias.