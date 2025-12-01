Docentes protestan en Saltillo por derechos laborales y salud

SALTILLO, COAH.- Integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública en Coahuila se manifestaron este lunes de manera pacífica frente al Palacio Estatal, con el objetivo de solicitar la intervención del Gobierno de Coahuila para atender la problemática que, aseguran, persiste en las instituciones de seguridad social del magisterio, donde prevalecen irregularidades, omisiones y afectaciones a sus derechos laborales.

¿Qué reclaman los docentes en Saltillo?

Los docentes demandaron un sistema de salud digno, que garantice la atención de médicos generales y especialistas, así como el suministro oportuno de medicamentos. Señalaron que, en los casos más graves, existen cirugías pendientes que se han pospuesto por falta de recursos, decisiones administrativas o retrasos injustificados.

Durante la protesta, también acusaron una gestión "irresponsable y omisa" por parte de la dirigencia de la Sección 38 del SNTE, la cual, indicaron, opera con la complacencia de la dirigencia nacional del sindicato, en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Detalles de la protesta de la Coalición de Trabajadores de la Educación

Entre las denuncias expuestas, destacaron los recortes indebidos en los incrementos anuales de las pensiones, derivados de cálculos incorrectos realizados por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), lo que ha provocado una disminución progresiva en los montos que reciben los jubilados. Asimismo, cuestionaron el uso discrecional de los Fondos de Vivienda y del Seguro del Maestro, instituciones que, por mandato constitucional, deberían estar bajo la administración del Gobierno del Estado, pero que continúan controladas por la dirigencia de la Sección 38. Esto, afirmaron, ha permitido que dichos fondos queden sujetos a intereses políticos y económicos particulares de los líderes sindicales.

Los trabajadores señalaron que actualmente no existen créditos disponibles para la adquisición de vivienda y que las pólizas de seguro y retiro se pagan de manera incompleta y con retrasos de hasta ocho años, afectando la estabilidad económica de los beneficiarios.

Consecuencias de las irregularidades en la seguridad social del magisterio

Finalmente, exigieron que la Universidad Agraria Antonio Narro (UAAAN), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la propia Sección 38 cubran los adeudos millonarios que mantienen desde hace años con los fondos de vivienda y seguro del magisterio, recursos que consideran indispensables para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la educación en el estado.