Aguas de Saltillo refuerza campaña para proteger medidores ante el frío

SALTILLO, COAHUILA.- Con la llegada de las bajas temperaturas, Aguas de Saltillo reforzó su campaña "Protege tu medidor", orientada a prevenir daños en la infraestructura doméstica ocasionados por el frío.

Acciones de Aguas de Saltillo ante el frío

Iván Vicente, gerente general del organismo, explicó que la medida no solo debe centrarse en el medidor, sino en todas las tuberías expuestas a la intemperie.

"La principal medida es proteger no solo el medidor, sino todas las infraestructuras que estén afuera; tuberías que van o bajan del tinaco o del grupo de presión. A veces esas son las que más se rompen", señaló.

Agregó que existen materiales plásticos disponibles en ferreterías para cubrirlas adecuadamente, aunque en caso de urgencia también puede utilizarse papel periódico seco, una solución accesible para quienes no cuenten con otros insumos.

Materiales recomendados para proteger medidores

Al hacer un balance del año, Vicente destacó que Aguas de Saltillo cierra 2025 "contentos y orgullosos" por los avances logrados.

Pese a las incidencias registradas a inicios del año debido a cortes de energía, dijo que el trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad permitió estabilizar la operación.

Además, se consolidaron acciones de la fase dos del plan antisequía, centradas en integrar nuevas fuentes de captación.

La inauguración del sexto pozo en la zona Praderas, permitirá incorporar 170 litros por segundo adicionales, equivalentes a un incremento del 15% en la capacidad de suministro.

Aunque no se utilizará todo el caudal de forma permanente, este volumen servirá como reserva estratégica durante los meses de mayor demanda.

Inauguración de nuevo pozo en Praderas

Para el próximo año, anticipó que Aguas de Saltillo continuará equipando e incorporando nuevos pozos. Añadió que el organismo ya cuenta con la aprobación de un crédito por 150 millones de pesos, con el que acelerarán inversiones destinadas a mejorar el servicio en toda la ciudad.