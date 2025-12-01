Inicia proceso electoral Coahuila: Óscar Rodríguez Fuentes lo declara oficialmente

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio oficialmente inicio este lunes al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, con rumbo a la jornada del 7 de junio de 2026, en la que la ciudadanía elegirá a las 25 diputaciones que conformarán el Congreso del Estado.

Durante una Sesión Solemne del Consejo General, el presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, emitió la declaratoria formal de arranque, destacando que el organismo ya trabaja desde semanas atrás en la planeación del proceso.

"La familia electoral en Coahuila está lista para el enorme reto que implica la organización de esta elección. Nos hemos preparado para que la jornada se lleve a cabo bajo los más altos estándares que demanda la ciudadanía", afirmó.

Rodríguez Fuentes garantizó que el IEC actuará como un árbitro justo, independiente y apegado a los principios democráticos, entre ellos legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y paridad.

¿Qué implica el inicio del proceso electoral en Coahuila?

El consejero presidente también hizo un llamado a los más de 2.5 millones de electores en la entidad para que acudan a las urnas y participen activamente en la renovación del Poder Legislativo estatal.

"El voto de cada persona definirá el rumbo de Coahuila. Invitamos a todos los ciudadanos a ejercer su derecho y fortalecer nuestra democracia", concluyó.

Acciones del Instituto Electoral de Coahuila para las elecciones 2026

Con esta declaratoria, comienzan de manera formal las etapas de preparación, organización e integración de los órganos electorales que operarán durante el proceso 2025-2026.