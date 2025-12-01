Solidaridad en Saltillo: diversas corporaciones apoyan velorio de Jesús Zetina

SALTILLO, COAHUILA.- Diversas corporaciones de seguridad municipales acudieron a un llamado de apoyo en la colonia Villa Universidad, a la altura del Periférico Luis Echeverría, donde una familia de bajos recursos realizaba el velorio de un familiar en las Capillas Rodríguez.

La solicitud, difundida a través de grupos vecinales y de seguridad, alertó a la Dirección de Proximidad Social y Prevención, que envió a agentes para acompañar a los deudos durante la ceremonia.

Elementos de diversos sectores permanecieron en el lugar para brindar apoyo moral, así como alimentos, refrescos, café, pan y un arreglo floral para honrar al fallecido.

Acciones de la autoridad en el velorio

En la labor participaron integrantes de la Policía Cibernética, Policía Ambiental, Supervisión General, Grupo de Reacción Sureste y Prevención del Delito, quienes coordinaron esfuerzos con el fin de atender la petición y ofrecer respaldo a la familia en medio de un momento difícil.

Estas acciones forman parte de los esquemas comunitarios que las dependencias implementan en distintos puntos de la ciudad para responder a necesidades sociales específicas.

La comunidad hizo un llamado a solidarizarse con la familia de Jesús Alberto Zetina Hernández, quien falleció recientemente a causa de insuficiencia renal. De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Zetina Hernández enfrentó meses de complicaciones derivadas de diabetes e hipertensión, padecimientos que deterioraron su salud y lo llevaron a la amputación de una pierna antes de su deceso.

Detalles sobre la situación de Jesús Zetina Hernández

Su esposa, María Florencia Reyes, solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos médicos y funerarios, debido a la difícil situación económica que atraviesan.