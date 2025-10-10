Doctor Carlos Jiménez Villarreal Inicia Campaña de Vacunación en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este lunes 13 de octubre dará inicio la campaña de vacunación contra la Influenza en la Jurisdicción Sanitaria No. 3, lo anterior, en coordinación con Centros de Salud y hospitales generales de la Región Carbonífera.

Así lo dio a conocer el jefe de la dependencia, Doctor Carlos Jiménez Villarreal, quien destacó la importancia de esta acción preventiva ante la temporada invernal.

La jornada se llevará a cabo en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria, ubicadas en la avenida Agustín Boone #200, en la colonia Fundadores de esta ciudad.

Jiménez Villarreal señaló que, este punto funcionará como sede principal del arranque, aunque la vacunación se extenderá simultáneamente a otras unidades médicas.

El horario establecido para la aplicación del biológico será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Las personas interesadas podrán acudir tanto a pie como a bordo de sus vehículos, ya que se habilitará un esquema de atención tipo "drive thru" para facilitar el acceso y agilizar el proceso.

El jefe de la Jurisdicción hizo un llamado a la población en general para que aproveche esta oportunidad y se proteja contra la Influenza, enfermedad que puede generar complicaciones graves, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con padecimientos crónicos.

Finalmente, el galeno reiteró que la vacuna es segura, gratuita y fundamental para reducir los riesgos de contagio e invitó a la ciudadanía a acudir con responsabilidad y contribuir al cuidado de la salud pública en esta nueva etapa de prevención.