Asesoría Legal Permite Recuperar Recursos de AFORE e Infonavit

SABINAS, COAH.- Cada año, millones de pesos quedan sin reclamar en cuentas de AFORE e Infonavit de trabajadores que fallecen sin haber tramitado su pensión. Lo que pocos saben es que esos recursos pueden ser recuperados por sus familiares, incluso años después del fallecimiento. Así lo reveló el especialista en pensiones Sergio Guanajuato Rodríguez, quien actualmente asesora varios casos en la región.

"Muchos desconocen que tienen derecho a reclamar estos fondos. Ahorita tengo tres casos activos, y en uno de ellos, dos hermanos ya recibieron el dinero del Infonavit de su familiar fallecido", explicó Guanajuato Rodríguez, destacando que no solo la esposa, hijos o padres pueden ser beneficiarios, sino también los hermanos, dependiendo del contexto legal.

El trámite se realiza ante el Poder Judicial de la Federación, en una instancia especializada en protección a los derechos laborales, y debe llevarse a cabo en Saltillo. Desde ahí, se emiten oficios al IMSS, AFORE e Infonavit para obtener los datos y saldos disponibles del trabajador fallecido.

Rodríguez advirtió que el proceso puede tardar entre cinco y siete meses, pero insistió en que los beneficiarios no deben desistir. "Es un proceso que puede ser complicado, pero con la orientación adecuada, las familias pueden recuperar lo que por derecho les corresponde", afirmó.

Con un llamado a la población, el especialista reiteró su compromiso de brindar asesoría gratuita a quienes necesiten iniciar este procedimiento. "No se queden sin hacer nada. Estos fondos son parte del legado de quienes trabajaron toda su vida", concluyó.

Esta información podría cambiar la vida de muchas familias que aún desconocen que tienen acceso a recursos que les pertenecen.