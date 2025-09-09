Recuperación de mineros en Pasta de Conchos avanza con nuevas unidades de búsqueda

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A través del Mando Unificado que tiene a su cargo los trabajos para recuperar al total de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, prevén abrir 2 unidades más de búsqueda al interior del complejo de carbón.

"La instrucción es clara y se atenderá el buscar en todos los lugares necesarios hasta recuperar a todos los trabajadores", expresó el subdelegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Julio Sánchez Morales.

Mencionó que de esta manera, atienden las instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, brindando información fidedigna cada 14 días a las viudas y deudos de los mineros de Pasta de Conchos.

En cuanto a los avances que se llevan en el rescate, dijo que, a través del Mando Unificado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que la Unidad Uno de búsqueda lleva un avance de 258.1 metros, lo cual representa el 41 %; la Unidad de búsqueda Dos tiene un avance de 280.1 metros, que representa un 66 %, y la Unidad de búsqueda Tres lleva 374.5 metros, que representa un 72 %, esto en las etapas actuales que representan.

Añadió que de momento no hay cambios en el plan de estrategia, pero se sigue trabajando de forma constante, localizando de momento únicamente restos no biológicos, entre los que destacan algunas pertenencias de los mineros, de lo cual se hace conocimiento a la Fiscalía General de la República, ya que son quienes determinan la disposición a seguir.

Añadió que, semanas atrás, entregaron los restos del minero Amado Rosales Hernández y también de una familia que solicitó privacidad, a quienes este viernes pasado les fue entregado el féretro con los restos de Ernesto de la Cruz Sánchez, con esto ya son 19 las familias que han recibido a sus seres queridos, conforme a sus deseos.

Sánchez Morales agregó que el Gobierno de México dispone desde la prestación del Seguro Social para el Servicio Funerario y la Comisión Interamericana de Seguridad Social para el tema de hospedaje, todo como ellos lo disponen para sus seres queridos.

Cabe recordar que existen ya 23 mineros recuperados, de los cuales 19 ya han sido notificados e identificados y entregados a sus familiares, 2 más están en proceso de entrega tras informar esto a sus familiares, tal es el caso del minero Mauro Antonio Sánchez Rocha y de Julián Martínez Ojeda.

Dichos restos van a ser entregados en las próximas semanas, lo cual ya está programado, lo que quiere decir que son 21 los identificados, quedando pendientes 2 por identificar y por ser notificados primero a sus familias.