Saltillo facilita el pago del predial con herramientas digitales

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González, puso a disposición de la ciudadanía la página y el Chat Bot de Saltillo Fácil para realizar de manera fácil y rápida el pago del predial y aprovechar los estímulos vigentes.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, informó que actualmente se realiza el cobro de un peso por concepto de recargos por año, generados por el impuesto Predial.

"Invitamos a las y los contribuyentes a realizar su pago a través de estas 2 herramientas que puso en marcha el alcalde Javier Díaz en esta administración, en ambas opciones se refleja el estímulo de manera automática", dijo.

Mencionó que en la página https://saltillofacil.gob.mx/ selecciona "Paga tu predial" y posteriormente consultar ya sea por clave catastral o por dirección para conocer el monto y proceder al pago.

¿Cómo se utiliza el Chat Bot Saltillo Fácil?

Para realizar el pago a través del Chat Bot Saltillo Fácil, hay que guardar el teléfono 844-160-08-08 y seleccionar la opción 1 de "Consulta de adeudo y pago predial", escribir la clave catastral y nombre completo, para después realizar el pago.

La tesorera municipal recordó que además se mantiene el cobro de un peso por concepto de recargos por año, generados por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de los servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicio de Tránsito.

También se incluyen las Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

Asimismo, un 75 por ciento en recargos por año, generados por conceptos relativos a los Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

¿Dónde se pueden realizar los pagos?

Para realizar el pago de estos conceptos se encuentran disponibles las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; en Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En el Mercado Juárez de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; en la Central de Autobuses de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.