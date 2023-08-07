Atropellan a un moto-mandados

SABINAS, COAH. - Jaime Humberto “N” de 24 años de edad quien viajaba a bordo de una motocicleta ofreciendo sus servicios como moto-mandados fue atropellado por el conductor del vehículo Nissan quien dijo a la Policía Preventiva que los destellos del sol se atravesó al paso del joven repartidor.

Los hechos se registraron sobre el boulevard Paseo de los Leones esquina con Altamirano cuando el motociclista transitaba por la vía preferencial cuando fue impactado por el conductor del automóvil Sentra con placas de discapacitado conducido por una persona adulta.

Al lugar de los hechos llegaron los agentes de seguridad pública para tomar conocimiento de lo sucedido, al observar el estado de salud del motociclista fue necesario la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja Delegación Sabinas para su atención.

Los paramédicos al atenderlo se percataron que presentaba fractura múltiple en tibia y peroné de la pierna derecha así como lesiones en diferentes partes del cuerpo, optaron por trasladarlo al centro de salud donde quedó hospitalizado.

El presunto responsable les indicó a los policías que su unidad contaba con aseguranza para responder por los hechos, posteriormente fue remitido a la oficina de seguridad pública así como la unidad en espera de llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes.