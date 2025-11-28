Sabinas: nueva fecha para audiencia intermedia de Ramiro N por abuso

SABINAS, COAH.- La audiencia intermedia contra Ramiro N, acusado de abuso sexual en agravio de su nieta cuando la menor tenía apenas tres años de edad, fue pospuesta por decisión judicial. El proceso, correspondiente a la causa penal 53/2025-JEVF, estaba programado para el 26 de noviembre, pero se reanudará hasta el próximo 19 de enero de 2026 en Sabinas, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que el diferimiento se debió a que la defensa no presentó de manera adecuada el descubrimiento probatorio, lo que impidió que la audiencia se desarrollara en la fecha prevista.

La gravedad del caso ha generado atención en la comunidad, pues los hechos habrían ocurrido presuntamente cuando la víctima era una niña de tres años. La Fiscalía reiteró que se mantiene firme en la integración del expediente para garantizar que los derechos de la menor sean protegidos en todo momento.

La sociedad permanece expectante ante el desarrollo del proceso, mientras la Fiscalía General del Estado subraya que continuará trabajando con apego a la justicia para que este caso se resuelva en beneficio de la víctima y se sancione a los responsables en caso de comprobarse los hechos. La familia de la menor agraviada espera que la nueva fecha de audiencia no sea modificada, para que en tiempo y forma el presunto responsable enfrente el proceso penal.