Preocupación por aumento de delitos patrimoniales en Sabinas

SABINAS, COAH- Un comerciante local denunció públicamente el robo que sufrió en su establecimiento Geo Eventos, ubicado en la colonia Las Lomas de esta ciudad. El hecho ocurrió recientemente, generando preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes han señalado un incremento en los delitos patrimoniales.

El propietario del negocio compartió que una cámara de seguridad logró captar al presunto responsable del hurto, lo que permitió obtener imágenes claras del rostro del individuo. Ante ello, se solicitó el apoyo de la comunidad para identificar al sujeto, apelando a la solidaridad ciudadana y al poder de difusión de las redes sociales.

Gracias a la rápida circulación de las imágenes en plataformas digitales, el presunto ladrón fue identificado por habitantes de Sabinas. Posteriormente, las corporaciones policiacas actuaron con prontitud y lograron su detención, lo que fue confirmado por fuentes cercanas a la investigación.

Este caso ha reavivado el debate sobre la creciente ola de robos a casa habitación y negocios en la ciudad. Vecinos de distintas colonias han manifestado su preocupación y exigen a las autoridades municipales y estatales reforzar las estrategias de seguridad, así como implementar acciones preventivas más efectivas.

La comunidad de Sabinas continúa alerta, reconociendo que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para combatir la delincuencia. Mientras tanto, comerciantes como el afectado en Geo Eventos esperan que este caso sirva como precedente para mejorar la vigilancia y garantizar mayor protección en zonas vulnerables.