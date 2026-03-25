Aumenta la compra de motocicletas en Sabinas: 40% son mujeres

SABINAS, COAH.- La posibilidad de obtener un crédito más accesible para solucionar el creciente problema del transporte urbano, tanto para el trabajo como para los proyectos de emprendedores, se ha incrementado de manera exponencial la adquisición de motocicletas, donde las mujeres se han sumado hasta ser actualmente el 40 por ciento de las conductoras de este vehículo ligero.

En entrevista con José Esteban Leos Ríos, destacó la creciente demanda de motocicletas en la región, especialmente entre las mujeres que buscan un medio de transporte económico y práctico para llegar a sus centros laborales o realizar negocios.

Según Leos Ríos, la demanda de motocicletas ha incrementado en un 35 o 40 por ciento en comparación con años anteriores, gracias a la accesibilidad de precios y la posibilidad de financiamiento. "La gente busca aventuras, accesibilidad de precios y un menor financiamiento", explicó.

Una de las razones por las que las mujeres se están sumando a la tendencia de las motocicletas es el ahorro en combustible. Una motocicleta puede consumir alrededor de 300 a 400 pesos de gasolina a la semana, lo que es significativamente menos que un automóvil. "Es un ahorro en la economía, especialmente para las personas que lo usan para el trabajo", dijo Leos Ríos.

En cuanto al porcentaje de ventas, Express Motos vende aproximadamente 50 motocicletas al mes, lo que representa un incremento significativo en la demanda. Leos Ríos destacó que Coahuila es uno de los estados con mayor número de motocicletas, con un 10 por ciento del total de vehículos.

En cuanto a la participación de las mujeres en el mercado de las motocicletas, Leos Ríos estimó que un 40 por ciento de los compradores son mujeres, quienes se están aventurando a comprar su propia motocicleta para trabajo o transporte propio.

La tendencia es clara: las motocicletas son una opción cada vez más popular en Sabinas, Coahuila, y existen empresas que compiten para vender este medio de transporte económico. "Estamos viendo un incremento en la demanda, especialmente entre las mujeres, y estamos aquí para ofrecerles las mejores opciones", concluyó Leos Ríos.