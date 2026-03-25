Capacitación de motociclistas en Sabinas busca disminuir accidentes

SABINAS, COAH.- Luis Eduardo Martínez Salazar, instructor de Confederados Monclova, confirmó la capacitación a repartidores del grupo Legión Sabinas para reducir accidentes. Explicó que la preparación enseña técnicas de motocicleta que aplicarán en su trabajo diario: "tratamos de disminuir los accidentes", dijo, al arrancar los ejercicios en patio.

Martínez Salazar detalló la ruta de prácticas: zigzag, vuelta en U, ochos, esquive y frenado controlado. Señaló que, además de manejo a la defensiva, entrenan respuestas defensivas y ofensivas para salir mejor librados si ocurre un incidente. La lógica es anticiparse y no confiarse en el tráfico.

En la jornada participa también Óscar Montoya, de Moto Club Jaguares, quien coordina esfuerzos con Legión, explicó que el vínculo surgió hace tiempo, cuando Confederados apoyó al club, y ahora los moto mandados solicitaron el mismo esquema para reforzar su manejo cotidiano.

Los jóvenes de Legión integran el grupo que recibe las clases en la parte trasera del centro de entrenamiento, mientras instructores corrigen líneas y tiempos. Para Montoya, la práctica constante da soltura y crea hábitos que salvan vidas cuando hay que frenar, girar o esquivar un riesgo súbito.

Martínez insistió en que los repartidores pasan horas sobre la moto y por eso la capacitación no es adorno: es herramienta de trabajo. Afirmó que la meta es convertir la precaución en rutina, desde la salida a ruta hasta el regreso.

Con Confederados Monclova como guía, Jaguares como enlace y Legión Sabinas como beneficiario, la clínica dejó un mensaje claro: destreza más conciencia. Motores a punto, sí, pero sobre todo vista larga y respeto a la calle para que el mandado llegue sin sustos.