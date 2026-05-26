Escuela Niños Héroes de Chapultepec: madre busca justicia por abuso

SABINAS, COAH.- Briana Arista Alcalá, madre de una alumna de quinto grado de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, denunció presunta apatía por parte de autoridades educativas ante el caso de un abuso sexual contra su hija, situación que, aseguró, la llevó a tomar la decisión de dejar de enviar a la menor al plantel debido a la falta de confianza en la dirección y el personal docente.

La madre de familia afirmó que cuenta con diversos elementos que respaldan su denuncia, entre ellos llamadas telefónicas realizadas por su suegra, conversaciones sostenidas con un profesor y un audio atribuido a la directora de la institución. Señaló que durante las reuniones con autoridades educativas percibió que se daba mayor peso a la versión del personal escolar, mientras que las pruebas y señalamientos presentados por ella no fueron considerados con la misma atención.

Arista Alcalá sostuvo que las autoridades del plantel estaban enfocadas en proteger la imagen de la institución en lugar de priorizar la seguridad y bienestar de los estudiantes. Reiteró que continuará buscando justicia para su hija y aseguró que cree plenamente en el testimonio de la menor. "Los niños quedan bajo el cuidado de la escuela y deberían ser protegidos", expresó durante sus declaraciones.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión en la que participaron la jefa de sector, la directora del plantel, docentes de la escuela, la inspectora de zona y el titular de la PRONNIF en la región carbonífera. Indicó que seguirá insistiendo para que el caso sea esclarecido y evitó revelar las acciones legales o administrativas que emprenderá próximamente, argumentando que no desea alertar anticipadamente a las autoridades involucradas.

Finalmente, la denunciante señaló que ha recibido respaldo de otros padres de familia y reiteró que su intención es evitar que una situación similar vuelva a repetirse con otros menores. Consideró que este caso refleja la necesidad de que las instituciones educativas atiendan con seriedad y sensibilidad cualquier señalamiento relacionado con la integridad y protección de niñas y niños dentro de los planteles escolares.

La directora de Servicios Educativos para los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, informó que las autoridades educativas mantienen atención y seguimiento al caso relacionado con la alumna de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, que actualmente es investigado por las instancias correspondientes.

La funcionaria señaló que desde que se tuvo conocimiento del caso se activaron los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación y se sostuvo una reunión con las partes involucradas, así como con autoridades educativas y estatales, con el objetivo de brindar atención y dar seguimiento a la situación. Indicó que la prioridad ha sido salvaguardar la integridad y seguridad de niñas y niños dentro de los planteles escolares.

Jiménez Benavides explicó que el caso ya fue canalizado a las instancias competentes, las cuales serán las encargadas de determinar la resolución conforme a los procedimientos legales y administrativos correspondientes. Añadió que los docentes y directivos cuentan con capacitación en materia de protocolos de actuación y que éstos son aplicados de manera inmediata cuando se presenta algún señalamiento o situación de riesgo.

Asimismo, destacó que las escuelas continúan operando bajo medidas de seguridad y atención para garantizar el derecho de los alumnos a recibir educación en un entorno seguro. Citó declaraciones del secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, al señalar que el objetivo es concluir el ciclo escolar de la mejor manera posible, manteniendo la confianza de padres de familia y comunidad educativa.

Finalmente, la directora de servicios educativos del Estado de Coahuila, María Guadalupe Rodríguez y el delegado de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en la región carbonífera, Dariel Salgado Flores señalaron que se encuentran imposibilitados para ofrecer una declaración oficial sobre el particular. "Tenemos la instrucción de no manifestarnos al respecto, ya que será abordado por el Secretario de Educación Emanuel Garza Fishburn a través de un comunicado" reiteró María Guadalupe Rodríguez.

Por su parte, Dariel Salgado Flores reconoció su participación en la reunión con los directivos y docentes con la madre de familia, lo cual señaló, los procedimientos de ley no le permiten hablar del caso.