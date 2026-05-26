Alfonso Miranda presidirá primeras comuniones en Sabinas

SABINAS, COAHUILA. — La parroquia de San Francisco de Asís se prepara para la celebración de primeras comuniones y confirmaciones de decenas de niños y adolescentes, ceremonias religiosas que contarán con la presencia del obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, informó el párroco Mariano Carrillo Alba.

El sacerdote explicó que las actividades marcarán la culminación del proceso de formación catequética de los menores, quienes durante un año participaron en preparación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad parroquial. Indicó que alrededor de 120 niños recibirán el sacramento de la Primera Comunión el próximo sábado 30 de mayo.

Carrillo Alba detalló que, debido al número de participantes, las ceremonias fueron distribuidas en tres misas programadas a las 8:00 de la mañana, 10:00 de la mañana y 12:00 del mediodía, permitiendo así una mejor organización y la participación de las familias durante las celebraciones litúrgicas.

En cuanto al sacramento de la Confirmación, señaló que se llevará a cabo el jueves 18 de junio a las 18:00 horas en las instalaciones de la Sección 38, donde un total de 87 menores recibirán este sacramento de manos del obispo diocesano. El párroco destacó que la confirmación tiene un significado especial dentro de la Iglesia Católica, ya que tradicionalmente es administrada por el obispo como parte del fortalecimiento de la fe de los jóvenes.

Finalmente, Mariano Carrillo Alba agradeció a los padres de familia por confiar en la formación espiritual de sus hijos y reconoció el trabajo realizado por catequistas y responsables de la escuela de catecismo. Señaló que la parroquia continúa afinando los preparativos para recibir a las familias en estas importantes celebraciones religiosas, consideradas parte fundamental de la vida parroquial y comunitaria.