CFE confirma hallazgo de restos óseos en mina Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante el pasado fin de semana, personal del turno de tercera que participa en las labores de rescate en la mina Pasta de Conchos, reportaron el hallazgo de restos óseos en la Lumbrera PCT-1, sin que hasta el momento se confirme si corresponden a una osamenta completa o a fragmentos.

El descubrimiento ocurrió en el área de descabece, cuando los trabajadores realizaban el retiro de madera siniestrada, ahí localizaron los restos mortales debajo de un canalón. De inmediato, los obreros notificaron la situación a sus superiores para dar seguimiento al hallazgo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) verificó lo informado por los trabajadores, confirmando la presencia de restos humanos en la zona, lo que representa un avance significativo en las tareas de recuperación que se mantienen activas desde hace tiempo.

Cabe recordar, a la fecha, se han localizado 31 mineros, mientras que aún faltan 32 por encontrar en la mina que quedó siniestrada el 19 de febrero de 2006, tragedia que marcó a la Región Carbonífera y que continúa siendo motivo de exigencia de justicia por parte de familiares.

Mientras tanto, integrantes del Mando Unificado encargado del rescate, continúan con las labores pertinentes en las distintas áreas de la mina, con el objetivo de dar certeza a las familias de los trabajadores que permanecen desaparecidos y avanzar en el compromiso de recuperar a todos los mineros atrapados.