San Juan de Sabinas: Ríos Ramírez incentiva el pago del impuesto predial con rifas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, dio un ejemplo a la ciudadanía al realizar el pago del impuesto predial de sus propiedades, invitando a todos los habitantes del municipio a hacer lo mismo. Según Ríos Ramírez, el pago de impuestos se traducirá en obras importantes para el municipio de San Juan de Sabinas.

El alcalde destacó que el año pasado se rompió el récord de recaudación del impuesto predial con un total de 16 millones 40 mil pesos, y espera que este año 2026 se pueda rebasar esta cifra. "Queremos que los ciudadanos se beneficien de las obras y servicios que se pueden realizar con el pago de sus impuestos", dijo Ríos Ramírez.

Para incentivar a los contribuyentes, el municipio realizará la rifa de electrodomésticos, pantallas de televisión y otros atractivos premios. "Queremos que no solo una persona se beneficie, sino más ciudadanos", señaló el alcalde. Anteriormente, solo se rifaba un automóvil, pero se considera que es importante que más personas se beneficien.

Ríos Ramírez recordó que en el mes de enero hay un 15% de descuento en el pago del impuesto predial, en febrero un 10% y en marzo un 5%. "Es un buen momento para ponerse al día con sus impuestos y aprovechar los descuentos", agregó.

El alcalde de Nueva Rosita espera que la ciudadanía responda positivamente a la invitación y que el pago de impuestos sea una prioridad para todos. De esta manera, se podrán realizar obras importantes para el beneficio de todos los habitantes del municipio.