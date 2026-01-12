José Dávila Paulín reporta avistamiento en río Sabinas: ¿castor o cocodrilo?

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región carbonífera, José Dávila Paulín, informó que se ha registrado un avistamiento de un organismo silvestre en el río Sabinas, en la parte del vado aguas arriba, que ha generado comentarios y confusiones.

Dávila Paulín explicó que se han realizado recorridos en el lugar para buscar indicios o rastros del animal, y se ha considerado la posibilidad de que se trate de un castor, una especie protegida y en peligro de extinción. "Históricamente, este fue el lugar de distribución natural del castor, lo que sería un evento muy bueno para nosotros los que trabajamos en conservación", dijo.

También se ha mencionado la posibilidad de que se trate de un cocodrilo o un pez grande, como un bagre o una carpa. "La calidad de la imagen no se alcanza a ver muy bien, por lo que tiene ciertos patrones de nado que asemejan a los de un castor o a un pez grande", explicó Dávila Paulín.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está consultando con especialistas de la Facultad de Biología de la Universidad de Juárez de Durango para obtener su punto de vista y determinar qué podría ser el animal avistado.

Dávila Paulín destacó que no se descarta ninguna posibilidad y que se está trabajando para obtener más información sobre el avistamiento. "Estamos esperando a que los especialistas nos den su opinión para poder determinar qué es lo que se vio en el río" concluyó.