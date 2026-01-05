Accidente de camión de Ruta Express en Saltillo: sin lesionados

SALTILLO, COAHUILA.- Un camión del transporte público de la Ruta Express se vio involucrado en un accidente la mañana de este lunes, luego de impactarse contra el muro de un puente vehicular en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Felipe J. Mery.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad avanzaba en sentido sur a norte cuando presentó una aparente falla en el sistema de frenos. Al intentar disminuir la velocidad para evitar un incidente mayor, el conductor terminó por colisionar de frente con la estructura del puente.

Acciones de la Cruz Roja

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Saltillo, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros. Tras la valoración médica, se determinó que ninguno requería traslado a un hospital, por lo que no se reportaron lesionados de gravedad.

Peritaje de Tránsito Municipal

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos. El conductor del camión, identificado con el número económico 40, permaneció en el sitio a la espera de su aseguradora mientras se llevaban a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades.

El percance generó afectaciones temporales a la circulación, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona durante las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.