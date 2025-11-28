Manuel Alberto Bermea Zermeño presenta cifras de matrimonios en Sabinas

SABINAS, COAH.- El licenciado Manuel Alberto Bermea Zermeño, oficial del Registro Civil No. 5 en esta ciudad, compartió un balance de los matrimonios y divorcios registrados en su oficialía durante el presente año. Hasta la fecha, se han celebrado 70 matrimonios, un número similar al del año pasado, cuando se registraron 85 matrimonios.

En comparación con años anteriores, el número de matrimonios se mantiene estable, con un promedio de 90 matrimonios al año. Sin embargo, Bermea Zermeño destacó que hasta este día no se ha solicitado matrimonios igualitarios, que el anterior fueron 2 consumados, un número bajo en comparación con otros años, pero que refleja una mayor apertura hacia este tipo de uniones.

En cuanto a los divorcios, se informó que se han registrado solo cinco divorcios en su oficialía durante el presente año. La mayoría de los divorcios son administrativos, que se pueden tramitar en la oficialía en un plazo de 15 días, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como la ausencia de personas dependientes y el acuerdo mutuo entre las partes.

La oficialía del Registro Civil No. 5 en Sabinas tiene seis años de funcionamiento, y el licenciado ha registrado un número bajo de divorcios. Bermea Zermeño destacó que la mayoría de los divorcios son administrativos, que se pueden tramitar de manera rápida y sencilla en la oficialía.

En resumen, el balance del año en la oficialía del Registro Civil No. 5 muestra un número estable de matrimonios y un bajo número de divorcios, lo que muestra el compromiso de las nuevas generaciones para hacerlo bajo los términos de la ley.