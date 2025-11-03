Club Caballeros de Colón inaugura su vigésimo Bazar Navideño en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Club Caballeros de Colón inauguró su vigésimo Bazar Navideño, un evento que se ha convertido en una tradición para la comunidad. Marcos Gregorio Garza Vázquez, digno gran caballero del club, invitó a la ciudadanía a asistir al bazar, que se llevará a cabo del lunes 3 al miércoles 5 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche.

"Estamos muy contentos de poder ofrecer este evento a la comunidad", dijo Garza Vázquez. "Nuestro objetivo es apoyar a la comunidad y practicar la caridad". El bazar contará con más de 20 expositores que ofrecerán una variedad de artículos, incluyendo decoraciones navideñas, perfumería, muñecos de peluche, artículos de cocina y repostería.

Los recursos recaudados en el bazar se destinarán a apoyar las actividades del club, que incluyen un comedor que brinda comida caliente a personas necesitadas cada miércoles. "Aproximadamente 80 personas se benefician de este servicio, y en diciembre, la cifra aumenta a 120", agregó Garza Vázquez.

El Club Caballeros de Colón de Sabinas es una organización que se dedica a servir a la comunidad y a practicar la caridad. Además del comedor, el club también apoya a un dispensario médico y brinda ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. "Nuestro objetivo es seguir sirviendo a la comunidad y hacer una diferencia en la vida de las personas", concluyó Garza Vázquez.