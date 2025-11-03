Joven herido tras ataque con arma punzocortante

SALTILLO, COAHUILA.- Un joven de aproximadamente 19 años resultó con varias heridas luego de ser atacado con un arma punzocortante por su pareja sentimental, a quien sorprendió con otro hombre en una vivienda de la colonia Topochico, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando el afectado acudió al domicilio de su novia, ubicado sobre la calle José María LaFragua.

Al llegar, encontró a la mujer acompañada de otro sujeto, situación que provocó una fuerte discusión entre ambos hombres.

La pelea rápidamente escaló hasta los golpes, momento en el que la mujer intervino y tomó un objeto punzocortante con el que hirió a su pareja en el glúteo, la espalda y la mano derecha. Tras la agresión, la joven y el otro hombre escaparon del lugar.

A pesar de sus heridas, el joven logró llegar por sus propios medios a una taquería cercana, situada en el cruce con la calle General Andrés Saucedo, donde pidió ayuda al personal del establecimiento.

Los trabajadores alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron para brindarle atención médica.

Paramédicos de la Secretaría de Salud estabilizaron al herido y lo trasladaron al Hospital General, donde su estado de salud se reporta como estable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización o detención de la presunta agresora ni de su acompañante.