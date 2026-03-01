Rally Mi Familia Mi Comunidad fortalece la unión familiar en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día de la Familia en México, el Sistema DIF Coahuila, en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el Rally "Mi Familia, Mi Comunidad" en la Plaza Principal de San Juan de Sabinas, una actividad diseñada para fortalecer la unión familiar y promover la sana convivencia entre las y los coahuilenses.

Este encuentro tuvo como propósito principal fomentar un ambiente de colaboración, comunicación efectiva y trabajo en equipo entre los integrantes de las familias participantes, a través de dinámicas recreativas y formativas que incentivaron la integración comunitaria. Durante la jornada, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en diversas estaciones con actividades diseñadas para reforzar valores, mejorar la convivencia y generar experiencias memorables.

El evento y sus protagonistas

El evento contó con la presencia del Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez; la Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos Ornelas; la Coordinadora de Desarrollo Familiar del DIF Coahuila, Beatriz Jiménez López; y la Coordinadora de la Región Carbonífera del DIF Coahuila, Dra. Zaide Habib Castillo.

Asimismo, los invitados especiales y las instituciones que representan participaron activamente en el desarrollo del rally, instalando módulos y llevando a cabo actividades dinámicas, informativas y recreativas para las familias asistentes, sumando esfuerzos para fortalecer los valores, la integración social y el bienestar de las familias.

Compromiso del gobierno local

Durante su intervención, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, por lo que su administración mantiene un trabajo permanente a favor de este núcleo, impulsando programas y acciones que contribuyan a su desarrollo integral, fortaleciendo la convivencia y promoviendo mejores condiciones de vida para todas y todos.

Con estas acciones, el DIF Coahuila y el DIF Municipal refrendan su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la unidad familiar y promuevan comunidades más integradas y solidarias.