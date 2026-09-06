Amas de casa en Santa María Apoyan proyecto del alcalde

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Habitantes del ejido Santa María, principalmente mujeres, se pronunciaron a favor de que especialistas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) realicen los estudios necesarios para encontrar una solución al problema de desabasto de agua que enfrenta la comunidad.

Las madres de familia señalaron que el agua es indispensable para las actividades diarias y que son principalmente ellas quienes requieren el vital líquido para realizar las labores del hogar, por lo que consideran importante analizar alternativas que permitan garantizar el suministro.

Expresaron su respaldo al proyecto planteado por los geólogos de la UAC, al considerar que los estudios especializados permitirán determinar las zonas con posibilidades de encontrar agua y establecer una solución que pueda mantenerse durante un periodo prolongado.

"Para todo se requiere el agua y somos las amas de casa quienes más necesitamos del vital líquido para los quehaceres del hogar", expresaron las madres de familia, quienes señalaron la urgencia de atender esta problemática.

Una de las habitantes destacó que el agua es una necesidad urgente en Santa María, por lo que confió en que los estudios permitan encontrar una alternativa viable para mejorar el abastecimiento en la comunidad.

Asimismo, agradecieron al alcalde Óscar Ríos Ramírez por mantenerse atento a las necesidades de los habitantes de las zonas rurales y por impulsar acciones encaminadas a atender el problema de suministro de agua en el ejido.