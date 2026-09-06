Galardonan a Karla Romo como Mujer Joven priista

MELCHOR MÚZQUIZ, Coah. - La joven muzquense Karla Goretti Romo Alonso recibió el Galardón Estatal Red Jóvenes por México, en la categoría Mujer Joven priista, reconocimiento a su trayectoria y trabajo dentro del Partido Revolucionario Institucional.

A través del Comité Municipal del PRI Múzquiz, se felicitó a Romo Alonso por su constante trabajo, esfuerzo, dedicación y perseverancia dentro de las filas priistas.

Tras recibir el galardón, Karla Goretti Romo Alonso expresó su felicidad y agradecimiento por el reconocimiento, así como por la confianza y respaldo otorgados por su partido.

"Gracias a mi partido y, a la Red Jóvenes X México Coahuila por la confianza y el respaldo otorgado", manifestó la joven muzquense durante el evento.

"Recibo el reconocimiento con mucho orgullo, pero también como un recordatorio de que hay que seguir superándose, trabajando y dando siempre lo mejor", expresó.

Reconocimiento a la trayectoria de Karla Romo

En el reconocimiento y las felicitaciones participaron integrantes y representantes priistas a nivel estado, en tanto la joven estuvo acompañada de su señora madre Karla Alonso Alcalá.