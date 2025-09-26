CBTIS 20 se Destaca con la Especialidad de Biónica

SABINAS, COAH.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 20 (CBTIS 20) se convierte en el primer plantel de la DGETI en todo el país en ofrecer la especialidad de Biónica, una propuesta educativa innovadora que integra conocimientos de electrónica, mecánica, informática y biología para el desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud y la mejora de la calidad de vida. Este logro posiciona al CBTIS 20 como líder nacional en educación tecnológica, abriendo nuevas oportunidades para las y los estudiantes de la región.

En paralelo a este importante avance, se llevó a cabo el curso "Modelado básico de partes de prótesis en tres dimensiones asistido por computadora", impartido por las Maestras. María Esther Muñoz y Rosa Ramos Fragoso. La capacitación fue organizada por el Doctor Rolando de Jesús López Saldaña, quien se distingue por su compromiso constante con el fortalecimiento profesional de los docentes de la DGETI.

La iniciativa contó con el respaldo de la Maestra María del Rosario Linares Yeverino, comisionada responsable de la Oficina Estatal de la DGETI en Coahuila, cuya coordinación fue clave para el desarrollo exitoso del programa. La participación activa de docentes comprometidos refleja el espíritu colaborativo que caracteriza al CBTIS 20, siempre enfocado en mejorar la calidad educativa en la región.

Este esfuerzo conjunto reafirma el valor de la capacitación continua como herramienta para fortalecer el desempeño académico y técnico de los planteles DGETI. "Juntos seguimos creciendo y mejorando la educación en nuestra región", expresaron autoridades del CBTIS 20, reconociendo el esfuerzo de cada participante y colaborador.

Con la incorporación de la especialidad de Biónica, el CBTIS 20 no solo responde a las demandas del presente, sino que anticipa el futuro de la educación tecnológica. Este nuevo enfoque reafirma su compromiso con la innovación, el liderazgo y el bienestar de la comunidad estudiantil de Sabinas y todo Coahuila.