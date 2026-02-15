CFE y productores de carbón en Sabinas: se generan nuevos empleos

SABINAS, COAH.- La Unión Mexicana de Productores de Carbón ha superado obstáculos en la entrega de mineral a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque se presentaron problemas de calidad y recepción en noviembre y diciembre, se han logrado cambios y se espera una mejora en el proceso, aseguró en entrevista Bogar Montemayor Garza, presidente de la organización. "Se logró una buena sinergia con el Gobierno del Estado y la CFE, y se están haciendo cambios para mejorar la recepción del mineral", dijo Montemayor Garza. Se espera que a partir de febrero y marzo se normalicen los volúmenes de entrega y se beneficien alrededor de 40 a 50 empresas.

La derrama económica es importante, y se generarán empleos en la región. "De entrada, sí se deberían estar generando una muy buena cantidad de empleos", agregó Montemayor Garza. Dos uniones de productores de carbón participan en el proceso, y se están cumpliendo con los requisitos de la CFE y el Gobierno federal.

Se anunciaron cancelaciones mineras, pero Montemayor Garza cree que esto puede ser beneficioso para la región. "Es un tema que estamos viendo con el gobernador para que nos ayude a subastar concesiones de carbón aquí en la región", dijo. El objetivo es que las concesiones se trabajen de inmediato y se generen empleos y riqueza en la zona.

La Unión Mexicana de Productores de Carbón está trabajando para mejorar la entrega de mineral a la CFE y aprovechar las oportunidades de crecimiento en la región. "Estamos abiertos a trabajar con el Gobierno y las empresas para generar empleos y riqueza en la región", concluyó Montemayor Garza.