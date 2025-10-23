Bomberos controlan incendio en casa-habitación en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio en una casa-habitación arrojó únicamente daños materiales sin que persona alguna resultara herida, por fortuna, elementos de bomberos actuaron al respecto.

El subdirector de la base de emergencia Carlos de Luna Aguiñón informó que, al percatarse de los hechos, se constituyeron en la calle Mina, número 107 entre 5 de mayo con Santa Rosa de la Colonia Nogalera para actuar al respecto.

Con apoyo de la Unidad PCB P1 se logró sofocar el siniestro que consumió prendas de vestir al interior de la vivienda y unos leños en la parte de afuera.

Vecinos del sector informaron que el inmueble es habitado por una persona a quien le apodan "El Pollo", el cual al momento del incendio no se encontraba en el lugar.

La probable causa del siniestro pudo ser un cortocircuito, procediendo los cuerpos de socorro a cortar el suministro de energía eléctrica logrando a la vez realizar el enfriamiento del lugar.