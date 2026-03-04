Diego Garduño capacita a más de 80 personas sobre violencia de género en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General en la Región Carbonífera, Diego Garduño, confirmó que la capacitación sobre la norma oficial mexicana 046 —violencia familiar, sexual y contra las mujeres— corrió a cargo del psicólogo José Ángel Acosta Briones. La sesión se realizó en la Universidad Americana del Noreste, con más de ochenta asistentes, en el marco de marzo como mes de prevención de la violencia de género.

Garduño Guzmán detalló que la iniciativa la impulsó el fiscal Federico Fernández, a través del Instituto de Formación y Capacitación de Saltillo. Participaron personal ministerial, agentes de investigación, policías municipales, médicos, enfermeros, peritos, trabajo social, así como personal de Jurisdicción Sanitaria, DIF estatal y PRONIF.

Acosta Briones expuso criterios de la NOM-046 para prevenir, detectar y atender casos, y revisó protocolos que evitan la revictimización. Los ejercicios abordaron trato a víctimas —niñas, adolescentes y adultas— y la coordinación entre fiscalía, hospitales y áreas de apoyo, a fin de cerrar brechas de desconocimiento institucional.

El delegado señaló que Sabinas y municipios vecinos registran casos que exigen actualización constante. Subrayó que afinar procedimientos mejora la respuesta a mujeres e infancias y consolida una práctica con perspectiva de género.

Garduño Guzmán indicó que la jornada reforzó el objetivo institucional de crecer y ofrecer atención digna donde, servidores públicos y estudiantes salieron con herramientas prácticas para aplicar la norma en campo.

La Universidad Americana del Noreste fungió como sede del taller interinstitucional, que integró los estudiantes de las carreras de Derecho y Psicología, a peritos, ministerios públicos, coordinadores y delegados que, dijo Garduño, llevan ahora un criterio uniforme sobre la NOM-046 a sus áreas de trabajo.