Bravitos de Corazón apoya a colonia Jorge B Cuellar con donaciones

SABINAS, COAH.- La presidenta de la fundación Bravitos de Corazón, Claudia Andrade Bernal, encabezó el programa "Llévate lo que necesitas" en la colonia Jorge B Cuellar.

A pesar del frío, la fundación estuvo presente con un equipo de trabajo dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. "Estamos aquí con este frío, pero estamos aquí porque cuando la fundación Bravitos de Corazón dice que va a estar, ahí estamos", dijo Andrade Bernal.

La fundación ofrece ropa, cobertores y otros artículos de primera necesidad a la comunidad. La presidenta de la fundación agradeció a todas las personas que donan ropa y otros artículos para que puedan ser beneficiadas por la comunidad. "Gracias a todas esas personas que donan su ropa para que sea beneficiada a mucha gente", dijo.

Además de la ropa y los cobertores, la fundación también ofrece otros artículos como tambos de basura, cubetas con tapa y aguacates. También se está ofreciendo cortes de cabello gratuitos.

La fundación Bravitos de Corazón mostró su solidaridad y compromiso con la comunidad. Su labor es fundamental para ayudar a quienes lo necesitan, y su presencia en la colonia Jorge B Cuellar fue un ejemplo de ello.