Breidi Margarita Machi sufre acoso digital en Sabinas

SABINAS, COAH.- Breidi Margarita Machi Cázares, joven de 22 años con discapacidad mental, enfrenta diariamente la indiferencia de las autoridades y el acoso digital que se ha convertido en espectáculo para miles de usuarios. Su imagen es utilizada en redes sociales por administradores que lucran con la creación de memes y contenidos denigrantes, alcanzando una audiencia de más de 116 mil seguidores.

Conocida popularmente como "La Pelona", su historia es ampliamente reconocida en Sabinas. La falta de atención familiar y su condición de vulnerabilidad derivaron en que, hace cinco años, se convirtiera en madre sin que hasta la fecha se conozca la identidad del responsable. Su presencia constante en las calles de la ciudad la ha hecho visible, pero también objeto de burlas y explotación digital.

La página denominada "La Pelona Fans" se ha consolidado como un espacio donde la figura de Breidi Margarita es utilizada para generar ingresos mediante la viralización de memes. Sin embargo, detrás de la aparente popularidad se esconde un caso de abuso y aprovechamiento de una persona en situación de desventaja, que no administra ni recibe beneficio alguno de la plataforma.

La ausencia de políticas públicas efectivas y la falta de intervención oficial permiten que continúe la explotación de su imagen, normalizando la burla y el lucro a costa de la vulnerabilidad. El caso de Breidi Margarita refleja una problemática más amplia: la necesidad de proteger a quienes, por su condición, se encuentran expuestos a la violencia simbólica y digital. La indiferencia institucional y la permisividad social han convertido su historia en un ejemplo de cómo la falta de empatía y regulación puede derivar en la explotación de los más desprotegidos.