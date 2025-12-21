Brenda Rodríguez denuncia competencia desleal en Sabinas: comerciantes sin pagar impuestos

SABINAS, COAH.- La comerciante Brenda Rodríguez Rocha, dueña de Novedades Aleisa, ubicada en la calle Madero 405, expresó su inconformidad con la instalación de comerciantes emprendedores en la avenida principal de Sabinas.

"Nuestra inconformidad es porque nosotros pagamos todo el año, pagamos hacienda, pagamos trabajadora, pagamos renta, tenemos un contador, todos los pagos; y luego para que ahorita que son las ventas buenas vengan y obstruyan la calle Madero otros comerciantes que no pagan todo el año como nosotros", dijo Rodríguez Rocha. La comerciante considera que es injusto que se les permita a los emprendedores instalarse en la arteria principal de la ciudad sin pagar los mismos impuestos y cuotas que ella y otros comerciantes organizados.

Brenda Rodríguez Rocha también se quejó de que durante el banquetazo, se les cobra a los comerciantes organizados por la Cámara de Comercio, y sin embargo, los emprendedores no pagan nada. "¿Cómo puede ser posible que hoy que la venta buena a esta gente no sé si le estén cobrando o no, pero nos hubieran dado también el lujo de ponernos nosotros también abajo hoy sin costo alguno?", preguntó.

La comerciante pidió que se tome en consideración su situación y se les permita a todos los comerciantes participar en igualdad de condiciones. "Hubiera sido bueno que nos hubieran cerrado a todos igual por parejo y hubiéramos tenido el derecho de todos participar", dijo.

Brenda Rodríguez, dueña de Novedades Aleisa, espera que su queja sea escuchada y se resuelva la situación para que todos los comerciantes puedan trabajar en igualdad de condiciones.