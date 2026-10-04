Brigada de salud gratuita en Sabinas: Carlos Jiménez Villarreal atiende a la comunidad

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 03, llevará a cabo la brigada "Jurisdicción en tu colonia" en el fraccionamiento Valle Dorado para atender a las familias del sector y colonias cercanas.

La jornada se realizará en la plaza de este sector el 6 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde, por lo que se exhortó a la población a asistir y aprovechar los servicios que se ofrecerán de manera gratuita.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 03, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, señaló que esta jornada forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para acercar los servicios de salud a las colonias.

Durante la brigada se contará con Tarjeta de la Salud Popular, entrega de abate, vacunación, atención dental, módulo de orientación psicológica, así como vacunación antirrábica, fumigación y ectodesparasitación para mascotas.

También se ofrecerán servicios de salud reproductiva con entrega de métodos anticonceptivos, detecciones, regulación y fomento sanitario, nutrición y consulta de medicina general, con personal capacitado de la Jurisdicción.