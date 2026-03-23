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Coahuila

Brigada Mejora La Juventud ofrece servicios gratuitos a jóvenes en Coahuila

El evento en la Escuela Normal Experimental reunió a autoridades y estudiantes para promover estilos de vida saludables.

Por Teresa Muñoz - 23 marzo, 2026 - 05:12 p.m.
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      VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En la Escuela Normal Experimental 'Profesor Federico Borjón de los Santos' de la Villa de San Juan de Sabinas, se llevó a cabo la Brigada Mejora La Juventud a través del ICOJUVE que dirige en el Estado de Coahuila el licenciado Iván Terashima Zamora.

      En dicho evento, se contó con la presencia del alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien felicitó a los directivos, docentes y comunidad estudiantil por ser partícipes de estas acciones, destacando que dicha brigada viene a fortalecer la atención que se brinda a todos los jóvenes.

      Por su parte, el licenciado Iván Terashima, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, expresó que dichas brigadas permiten traer muchos servicios institucionales, totalmente gratuitos para todas y todos los jóvenes.

       

      De esta manera, se fomentan estilos de vida saludables, atendiendo además el tema de la salud mental, las adicciones, la prevención de embarazos en adolescentes, la vida saludable, el deporte y se impulsa un mejor desarrollo integral para toda la juventud de Coahuila.

      En dicho evento se contó con la presencia del doctor Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente; el director del plantel como anfitrión, Profesor Virgilio Nieto López; Lic. Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía Regional; la doctora Zaidé Habib Castillo, Coordinadora Regional del Sistema DIF en la Carbonífera; Doctor Carlos Jiménez, Jefe de la Jurisdicción 03 con sede en el Municipio de Sabinas; docentes y estudiantes.

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