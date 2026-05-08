Oloyede Olalowo destaca la atención integral en brigadas médicas en Sabinas

SABINAS, COAH.- El doctor de origen nigeriano y radicado en San Antonio, Texas, Oloyede Olalowo, agradeció la oportunidad de servir al prójimo a través de la atención de salud en las brigadas médicas organizadas por la Iglesia Mensajeros de Jesucristo de esta ciudad. El médico, quien trabajaba en el Hospital Metodista de San Antonio, señaló que colaborar en este tipo de misiones le permitía cumplir con su vocación de servicio.

Oloyede Olalowo indicó que desde hacía diecisiete años colaboraba en misiones de salud y agradeció a Dios tener la oportunidad de hacer el bien a las personas. Sostuvo que las enfermedades no eran solamente físicas, sino también espirituales, por lo cual debían atenderse de manera integral durante las jornadas médicas.

El médico detalló que en la brigada participaron alrededor de veinte compañeros de profesión del Hospital Metodista, además de voluntarios de la Iglesia de Salvación de San Antonio, Texas. Dicha participación se dio en coordinación con la Iglesia Mensajeros de Jesucristo del pastor Gustavo Reséndiz de la Fuente, de Sabinas, Coahuila.

El doctor Oloyede destacó la hospitalidad y generosidad de las familias de Sabinas, quienes lo recibieron muy bien. Mencionó que durante su estancia disfrutó de comida deliciosa con recetas locales, lo que hizo más grata la experiencia de servicio en el municipio.

Finalmente, reiteró su agradecimiento por formar parte de la brigada y aseguró que el trabajo conjunto entre iglesias y personal médico permitía llevar atención integral a quienes más lo necesitaban en la región carbonífera.