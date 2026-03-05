Pide apoyo para localizar a su hija

SABINAS, COAH.- Una madre de familia solicitó el apoyo de Protección Civil y, a la vez de la ciudadanía sabinense para dar con el paradero de su hija, quien desapareció esta semana.

Laura Isela Moreno Hernández pidió ayuda en la Dirección de Protección Civil, encabezada por el licenciado Sebastián Jaime Arrellano, para la intervención en la búsqueda de Margarita Carreño Moreno.

Se informó que, la joven de 28 años salió de su hogar el pasado martes y no regresó, situación que encendió las alarmas en su familia. Ante ello, se emitió un boletín oficial con el propósito de difundir la información y sumar esfuerzos de la comunidad para localizarla lo más pronto posible.

Margarita viste un pantalón negro y una camisa azul. Testigos señalan que se encontraba en la colonia Jorge B. Cuellar, acompañada de dos hombres conocidos en su entorno con el apodo de "Los Juaníos".

Este dato ha sido considerado relevante por las autoridades para orientar las labores de búsqueda. Como señas particulares, la joven cuenta con tatuajes de letras en los dedos, lo que podría facilitar su identificación en caso de ser vista por algún ciudadano.

La madre ha reiterado que su hija no presenta padecimientos mentales, por lo que su ausencia resulta aún más preocupante ante lo cual, espera poder localizarla pronto.

Mientras tanto la familia hace un llamado urgente a la población: cualquier información sobre el paradero de Margarita Carreño Moreno puede ser reportado al número de celular 861 61 9 15 95. La colaboración ciudadana será clave para lograr que la joven regrese sana y salva a su hogar.