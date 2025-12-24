Sabinas se prepara para la Cabalgata Navideña de José Santos Palacios Chito

SABINAS, COAH.- Este jueves 25 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la tradicional Cabalgata Navideña, organizada por José Santos Palacios "Chito". Con más de veinte años de historia, este evento se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas por la población, reuniendo a familias enteras en un ambiente festivo que refuerza la convivencia comunitaria y el espíritu de la temporada.

El recorrido iniciará a las 9:00 de la mañana en la colonia Chapultepec, continuará a las 10:00 a.m. en la colonia Sarabia y llegará a las 11:00 a.m. a la colonia Jorge B. Cuéllar, donde se realizarán dos posadas con actividades especiales. En cada parada se ofrecerán dinámicas culturales y artísticas, diseñadas para fortalecer la unión entre vecinos y mantener viva la tradición navideña que distingue a la ciudad.

Uno de los momentos más significativos será la entrega de regalos a niñas y niños de las colonias participantes. Esta acción, encabezada por la organización del evento, busca llevar alegría y esperanza a los más pequeños, reafirmando el compromiso de la cabalgata con la comunidad y con la preservación de valores como la solidaridad y la generosidad.

La jornada contará además con la presencia de personajes navideños, música, juegos y presentaciones artísticas que convertirán cada parada en un espacio de celebración y entretenimiento. Se espera la asistencia de cientos de familias locales y visitantes de otras regiones, quienes año con año se suman a esta tradición que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un referente cultural de Sabinas.

La Cabalgata Navideña de Sabinas no solo celebra la Navidad, sino que también fortalece la identidad comunitaria. La invitación está abierta para toda la población: este 25 de diciembre, la ciudad se llenará de luces, música y sonrisas en una jornada que promete ser inolvidable para quienes participen.