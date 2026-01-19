La temporada de cacería de venado Cola Blanca en Coahuila genera derrama económica

SABINAS, COAH.- La temporada de cacería de venado Cola Blanca en la región carbonífera está en pleno apogeo, y según José Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la actividad cinegética es muy importante para la región y el estado. La cacería de especies mayores como el venado Cola Blanca, el jabalí y el venado bura es una actividad que genera una derrama económica importante en los poblados rurales.

La temporada de cacería de venado Cola Blanca en la región carbonífera concluirá el último fin de semana del mes, y aunque hubo un declive en la actividad hace diez o quince años debido a la inseguridad, Dávila Paulín considera que se está recuperando. "Ha habido altibajos muy importantes en la región, y sobre todo cuando vivimos aquella etapa de inseguridad que hubo una disminución muy notable en la presencia de los cazadores", dijo.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha observado un aumento en el número de autorizaciones para la cacería en la región, lo que indica que la actividad económica se está recuperando. Dávila Paulín destacó que la cacería es una actividad que requiere permisos y autorizaciones específicas para cada rancho y especie, lo que garantiza la conservación de la fauna silvestre.

La cacería de venado Cola Blanca es una actividad importante para la región, no solo por la derrama económica que genera, sino también por la conservación de la fauna silvestre. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas trabaja para garantizar que la cacería se realice de manera responsable y sostenible.

La temporada de cacería de venado Cola Blanca es un momento importante para la región, y se espera que la actividad continúe recuperándose en los próximos años. La institución invitó a los cazadores a respetar las regulaciones y permisos para garantizar la conservación de la fauna silvestre.