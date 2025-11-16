Abandono de obra pública en calle Kakanapo afecta a vecinos de Sabinas

SABINAS, COAH.- A un mes de que vecinos de la colonia Santo Domingo denunciaran públicamente el abandono de una obra pública en la calle Kakanapo, la situación persiste sin que hasta el momento alguna autoridad haya respondido o intervenido para resolver el problema.

Desde hace más de un mes, el pavimento fue retirado en dicha vialidad como parte de una intervención que quedó inconclusa. A lo largo de este tiempo, los residentes han tenido que lidiar con serios problemas de contaminación, malos olores y acumulación de agua estancada, lo que ha deteriorado significativamente su calidad de vida.

De acuerdo con testimonios vecinales, tras el retiro del asfalto se detectaron daños en la red de drenaje que no han sido reparados. Esto ha provocado la emisión constante de olores fétidos y la formación de charcos insalubres, generando un riesgo latente para la salud pública.

Mientras que en otras calles cercanas las obras similares se completaron en menos de una semana, en Kakanapo los trabajos quedaron detenidos sin explicación, dejando la calle en condiciones de pura terracería desde hace más de cinco semanas.

Los colonos han intentado reiteradamente comunicarse con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y con el área de Obras Públicas, pero aseguran que no han recibido respuesta ni atención a sus demandas. La falta de acción por parte de las autoridades ha incrementado la molestia y frustración entre los habitantes.

Ante esta prolongada omisión, los vecinos reiteran su llamado urgente a las autoridades municipales para que retomen la obra y solucionen los problemas derivados del abandono. Advierten que la situación no solo afecta la imagen urbana, sino que representa un riesgo sanitario que no puede seguir siendo ignorado.