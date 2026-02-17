Contactanos
Coahuila

Campaña AMA TU CORAZÓN en Sabinas promueve salud cardiovascular en adultos mayores

La campaña AMA TU CORAZÓN busca sensibilizar a la población sobre la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades crónicas.

Por Carlos Macias - 17 febrero, 2026 - 07:27 p.m.
      SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 3, a través del Departamento de Salud del Adulto Mayor, llevó a cabo la Campaña Binacional 'AMA TU CORAZÓN' en el Centro Comercial Súper Gutiérrez Fundadores de Sabinas. La jornada tuvo como propósito sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular y prevenir enfermedades crónicas que afectan principalmente a los adultos mayores.

      Durante el evento, se ofrecieron de manera gratuita servicios de toma de presión arterial, medición de glucosa capilar, peso y estatura. Estas acciones permiten detectar oportunamente factores de riesgo como hipertensión y diabetes, condiciones que representan un desafío creciente para la salud pública en la región.

      La campaña se enmarca en los esfuerzos de la Secretaría de Salud de Coahuila, encabezada por Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la prevención y el cuidado integral de la población. Autoridades sanitarias destacaron que este tipo de actividades acercan los servicios médicos a la comunidad, fomentando hábitos saludables y la detección temprana de padecimientos.

      Carlos Jiménez Villarreal, representante de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, subrayó que la participación ciudadana fue clave para el éxito de la jornada. Señaló que la respuesta positiva de los asistentes refleja el interés de la comunidad en mejorar su calidad de vida y atender de manera preventiva su salud.

      Con el lema #CoahuilaPaDelante y #APasosDeGigante, la campaña 'AMA TU CORAZÓN' reafirma el compromiso del gobierno estatal y las instituciones de salud con el bienestar de los adultos mayores, promoviendo un futuro más saludable y consciente para las familias de Sabinas y la región carbonífera.

