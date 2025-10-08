Hospital General de Sabinas inicia jornada de vacunación gratuita

SABINAS, COAH.- Este próximo lunes 13 de octubre dará inicio la campaña de vacunación contra la Influenza en la Jurisdicción Sanitaria No. 3, en coordinación con centros de salud y hospitales generales de la región. El arranque oficial se realizará en las oficinas de la dependencia ubicadas sobre la avenida Agustín Boone #200, en la colonia Fundadores de Sabinas, Coahuila.

El director del Hospital General de Sabinas, Francisco Iribarren Cárdenas, informó que la jornada se desarrollará en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y estará abierta a toda la población que desee aplicarse el biológico. Las personas podrán acudir tanto a pie como a bordo de sus vehículos, en un esquema que busca facilitar el acceso y agilizar el proceso de vacunación.

La campaña se llevará a cabo de manera paralela en los centros de salud y hospitales generales de la jurisdicción, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a la mayor cantidad de ciudadanos antes del inicio de la temporada invernal. El personal médico estará debidamente capacitado para atender a los asistentes con rapidez y seguridad.

Francisco Iribarren Cárdenas hizo un llamado a la población en general para que acuda a recibir esta vacuna, destacando que se trata de una medida preventiva fundamental para reducir los riesgos de contagio y complicaciones por Influenza. “Es importante que todos, especialmente los grupos vulnerables, aprovechen esta oportunidad para proteger su salud”, expresó.

Finalmente, se reiteró que la vacuna es gratuita y segura, y que su aplicación forma parte de las acciones permanentes del sector salud para cuidar a la comunidad. Las autoridades sanitarias exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y participar activamente en esta jornada de prevención.