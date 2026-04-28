Sensei Sergio Aldape afina su entrenamiento para el mundial de taekwondo

CoahuilaSensei Sergio Aldape afina su entrenamiento para el mundial de taekwondoSergio Aldape, sensei de taekwondo, combina su preparación personal con la formación de nuevos atletas en su dojo. Por Carlos Macias - 28 abril, 2026 - 05:12 p.m. Compartir en ¿Quieres resumir esta noticia?Clic aquíResumen ¿Por qué esto es relevante? ¿Preguntas y respuestas? ¿Qué te pareció el resumen? Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IAArtículos Relacionados Coahuila En tres semanas, tres incendios consumen jaca... Coahuila Yesica Sifuentes activa el sistema de drenaje... Coahuila Jesús Javier Flores Rodríguez entrega materia... Coahuila Laura Jiménez impulsa obra de drenaje en Múzq...