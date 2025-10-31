Banquetazo Comercial 2025 transforma Sabinas en un gran mercado al aire libre

SABINAS, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas anunció que el próximo sábado 6 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la edición anual del Banquetazo Comercial, uno de los eventos más esperados por comerciantes y consumidores de la región. Guillermo Lazarín Soto, presidente del organismo, confirmó que se espera una derrama económica superior a los 20 millones de pesos, consolidando al evento como un motor clave para la economía local.

El Banquetazo Comercial se ha convertido en una tradición que impulsa el comercio en el municipio, al permitir que los negocios ofrezcan sus productos directamente en las banquetas del primer cuadro de la ciudad. Esta dinámica transforma las calles en un gran mercado al aire libre, donde los asistentes pueden aprovechar descuentos especiales, promociones y una amplia variedad de artículos, desde ropa y calzado hasta electrodomésticos y artículos navideños.

Como parte de los atractivos del evento, se realizará una rifa de un automóvil último modelo, entre los consumidores que realicen compras durante la jornada. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva para incentivar el consumo y aumentar la participación ciudadana. Además, se contará con actividades culturales y musicales para toda la familia, lo que convierte al Banquetazo en una verdadera fiesta comunitaria.

La CANACO trabaja con autoridades locales y la dirección de seguridad pública para garantizar un ambiente seguro y ordenado durante el evento. Se espera la participación de más de 300 comercios locales, quienes ya se preparan con inventarios especiales y estrategias de venta para aprovechar al máximo la afluencia de visitantes.

Con una proyección económica que supera los 20 millones de pesos, el Banquetazo Comercial 2025 no solo representa una oportunidad de crecimiento para los negocios, sino también un espacio de encuentro para la comunidad. Sabinas se prepara para recibir a miles de compradores en una jornada que promete dinamismo, ofertas y celebración.