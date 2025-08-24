CANACO Sabinas respalda a comerciantes locales en eventos regionales

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas, Guillermo Lazarín Soto, destacó que los eventos regionales como la feria y la cabalgata son una gran oportunidad para que los comerciantes locales promuevan sus productos y servicios. Según Lazarín Soto, estos eventos atraen a mucha gente de fuera y es importante que los comerciantes aprovechen para ofrecer sus productos y servicios. La CANACO está trabajando para apoyar a los comerciantes locales y promover sus productos y servicios durante estos eventos. Lazarín Soto invitó a los comerciantes a ofrecer promociones y descuentos para que la gente esté enterada y pueda aprovecharlas. "Queremos que los comerciantes aprovechen esta oportunidad para tener una buena venta y promocionar sus productos", afirmó. La derrama económica esperada para estos eventos es de más de 20 millones de pesos, según Lazarín Soto. Esto representa un incremento significativo en comparación con años anteriores, gracias al apoyo del municipio y del estado. "Estamos viendo un crecimiento cada vez mayor en la demanda de productos y servicios durante estos eventos", destacó. Lazarín Soto reconoció que ante la situación económica que prevalece en la región, la llegada de las fiestas grandes de la ciudad son una excelente oportunidad para todos los prestadores de servicio y comercios al aumentar la demanda, especialmente de los visitantes. Un ejemplo lo representa la industria hotelera que desde hace más de un mes está saturada, por lo cual se deduce que toda la cadena de valor, como restaurantes y centros comerciales estarán a tope en sus servicios durante el fin de semana de la cabalgata y posteriormente en las fiestas grandes de la ciudad.