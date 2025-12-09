Egla Berenice Hernández gana automóvil en rifa de CANACO Sabinas

SABINAS, COAH.- Egla Berenice Hernández Martínez, ganadora del vehículo último modelo rifado por la CANACO Sabinas a través del programa El Banquetazo Comercial, aseguró sentirse afortunada y emocionada por su premio. En una entrevista, Hernández Martínez compartió que se enteró de su premio casi en las últimas horas del día sábado, cuando vio que su nombre estaba siendo publicado en las redes sociales.

"Me enteré casi en las últimas horas del día sábado... Vi que estaban publicando por ahí que había caído en una tienda" dijo. La ganadora había comprado dos blusas térmicas por 140 pesos y nunca imaginó que se llevaría el premio mayor.

Hernández Martínez se sintió sorprendida y emocionada al recibir la noticia de que había ganado el automóvil. "Me empezaron a felicitar y yo ni siquiera sabía por qué... Ya cuando me dijeron que había ganado el carro, corrí a buscar el boleto porque no lo encontraba".

Esta es la primera vez que Hernández Martínez gana un premio, y se siente muy afortunada de haber sido la ganadora del Banquetazo 2025. "Nunca, nunca me había ganado algo... Es la primera vez que me gano algo y estoy muy emocionada" reiteró.

Contadora de profesión, Egla Berenice Hernández Martínez, se mostró muy contenta con su nuevo vehículo y agradeció a la CANACO Sabinas por el premio. "Está muy bonito, el color está muy bonito y justo para Navidad... Es un regalo muy especial" puntualizó.