Se Registra Alhira Reséndiz como Candidata del Partido Verde por el Distrito 3

SABINAS, COAHUILA.- Alhira Reséndiz Rodríguez solicitó su registro como candidata del Partido Verde Ecologista a la diputación local por el tercer distrito, acompañada de su compañera de fórmula y suplente, Gerarda Fernández Astorga.

El registro se realizó arropada por militantes, simpatizantes, familiares y amigos de la región carbonífera.

Reséndiz Rodríguez se dijo contenta y satisfecha por el respaldo recibido.

Aunque es la primera vez que participa por un puesto de elección popular, aseguró que lleva años trabajando desde otras trincheras.

"Sabemos las necesidades que tenemos tanto en Sabinas, en toda la región carbonífera, como también en Cinco Manantiales", afirmó.

Destacó que su equipo conoce el territorio y las problemáticas de las comunidades que integran el distrito.

La candidata hizo un llamado a la participación ciudadana en la jornada electoral.

"Para el siete de junio, esperemos que todos salgan a votar y puedan participar en esta actividad que es sumamente importante para toda la comunidad", dijo.

Señaló que están esperando los tiempos que marca la ley electoral para iniciar actividades de campaña.

Alhira aseguró que, confían en el trabajo realizado y en la respuesta de la gente.

"Somos un equipo grande, fuerte y con muchas ganas de trabajar y hacer bien las cosas, estamos más que listas", concluyó.

La fórmula del Partido Verde buscará representar al tercer distrito, que abarca municipios de la carbonífera y la región de Cinco Manantiales.