Éxito en la Caninata de Sabinas: familias y mascotas se divierten

SABINAS, COAH.- Con la participación de decenas de dueños de mascotas, se llevó a cabo la segunda edición de la Caninata en esta ciudad, organizada por la Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria número tres. El evento de carácter familiar se realizó en los patios de la Sociedad Cooperativa y reunió a perros de distintas razas y tamaños.

Gran parte de los asistentes acudieron con sus mascotas caracterizadas con disfraces o atuendos alusivos a la actividad. El objetivo principal de la jornada fue fomentar la convivencia entre las mascotas y sus dueños, además de promover el cuidado responsable de los animales de compañía en la región carbonífera.

Durante la Caninata, los participantes tuvieron acceso a servicios gratuitos de esterilización y desparasitación, así como a la venta de productos de cuidado y alimento para mascotas. Personal de la Jurisdicción Sanitaria número tres brindó orientación sobre salud animal y prevención de enfermedades, mientras que la Sociedad Cooperativa exhibió artículos especializados.

En el mensaje dirigido a los asistentes, los organizadores agradecieron la presencia y participación de la ciudadanía, destacando la importancia de crear conciencia sobre el bienestar animal. Se hizo un llamado especial a extremar los cuidados en las próximas temporadas, cuando las temperaturas en la región superan los 40 grados y el riesgo para las mascotas aumenta.

La segunda edición de la Caninata cerró con una respuesta positiva por parte de las familias sabinenses, consolidándose como una actividad que combina la recreación con acciones concretas de salud animal y tenencia responsable en Sabinas.