Diego Garduño confirma detención de mujer por agresión a menor

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la detención de una mujer señalada por agredir a una menor de edad en Nueva Rosita. Informó que el reporte fue recibido a través de los canales de emergencia y que la intervención inmediata de la policía municipal permitió la captura en flagrancia.

Garduño Guzmán indicó que la agresora identificada como Mayra, de 32 años, sostuvo un altercado con otra mujer de la que se manejaba la hipótesis de que era menor de edad. Precisó que, tras el incidente, la presunta agresora fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que integraba la carpeta de investigación de manera expedita.

El delegado explicó que, de manera preliminar, las primeras líneas de investigación apuntaban al delito de lesiones contra una persona menor de edad, agravante que la ley contemplaba en este tipo de casos. Señaló que el análisis médico-legal determinaría el tipo y gravedad de las lesiones presentadas por la menor para dar el seguimiento correspondiente a la indagatoria.

Respecto al estado de salud de la víctima, informó que se reportaba estable. Detalló que el motivo de fondo que originó la riña continuaba bajo investigación, con el fin de establecer si el hecho escaló a partir de una diferencia personal entre las participantes.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán reiteró que la carpeta de investigación seguía abierta y que la detenida permanecía a disposición de la autoridad ministerial. Aseguró que se daría continuidad al proceso conforme a lo establecido en la ley, priorizando la protección de la menor involucrada.