ICATEC y DIF Municipal lanzan taller de autoempleo en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Con el objetivo de seguir impulsando la capacitación y el autoempleo, dio inicio el taller "Moños y Arreglos Florales", el primero del año 2026, como resultado del trabajo coordinado entre el DIF Municipal de San Juan de Sabinas y el ICATEC Región Carbonífera.

Este taller forma parte de una serie de cursos que buscan fortalecer las habilidades de la ciudadanía y generar oportunidades de ingreso a través del talento y la preparación. La Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, destacó la iniciativa y el esfuerzo de mujeres y hombres que participan en estos programas para salir adelante y mejorar su economía familiar.

"Agradezco al director de ICATEC en la región carbonífera, Óscar Davis, por apoyarnos para que estos beneficios lleguen a nuestra ciudadanía. Las felicito y les digo que aprovechen este taller para que, con lo que aprendan, puedan generar ingresos extra. Bienvenidas y siempre estamos para ustedes", expresó.

Por su parte, el director de ICATEC en la Región Carbonífera, Óscar Davis San Miguel, señaló que la institución continuará durante todo el año contribuyendo al desarrollo de las familias mediante este tipo de capacitaciones. Asimismo, reconoció el respaldo de la administración municipal que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez, la cual hace posible estos beneficios al absorber el 50 por ciento del costo de las capacitaciones, permitiendo que lleguen a un precio accesible para la ciudadanía.

En este taller participan 12 alumnas, quienes recibirán capacitación a lo largo de 14 sesiones, con el objetivo de fomentar el autoempleo y apoyar la generación de ingresos.

Durante el arranque del taller también estuvieron presentes el director del DIF Municipal, Alberto Berrones Sandoval; Dora Elia de la Rosa, Coordinadora de Adultos Mayores; y la instructora Judith Alvarado.

El trabajo conjunto entre el Sistema Municipal DIF y ICATEC ha dado resultados positivos desde el primer semestre de 2025, consolidándose como una estrategia permanente de apoyo a las familias de San Juan de Sabinas.